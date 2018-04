Autoshow Praha 2018 bude hostit téměř pět desítek značek

Padesát značek včetně miniautomobilů se představí na již 21. ročníku výstavy Autoshow Praha 2018, která se tak stane opět jediným letošním celostátním autosalónem v Česku. Jednotlivé značky budou zastoupeny jak automobilovými dealery, tak samotnými výrobci a dovozci. Očekávat lze téměř dvě desítky výstavních premiér osobních automobilů, které byly v nedávné době uvedeny na český trh, nebo teprve budou představeny potenciálním zákazníkům.

Z domácích značek se představí Hyundai, a to novým modelem vyráběným v Nošovicích i30 Fastback, malosériový výrobce sportovních otevřených vozů Kaipan s omlazeným roadsterem 57A a tradiční největší značka Škoda. Dvě její novinky představené na nedávném autosalónu v Ženevě se objeví i v Holešovicích. Konkrétně Škoda Fabia po faceliftu a nové vrcholné provedení modelu Kodiaq, verze Laurin a Klement.

Z ostatních novinek, které jsou již jisté, můžeme jmenovat Alfu Romeo Stelvio QV s motorem Ferrari. Půjde tak o jedno z nejrychlejších SUV střední třídy. To, že většina novinek se nese ve znamení kategorie SUV a crossover dokazuji i zcela nová Dacia Duster. Druhou generaci úspěšného vozu si můžete pořídit jak s pohonem předních, tak všech kol, a to se zážehovým i vznětovým motorem.

Značka Ford bude zastoupena hned třemi novinkami. Novým malým crossoverem Ecosport, inovovaným legendárním sportovním Mustangem a luxusním minibusem Tourneo Custom. Zcela nové je SUV E-Pace od prémiové značky Jaguar. Jde o menšího sourozence modelu F-Pace. Další prémiová značka Mercedes-Benz poprvé představí třetí generaci čtyřdveřového kupé CLS a nový pick-up Mercedes-Benz třídy X. Své želízko v ohni v kategorii SUV má i Mitsubishi, konkrétně nový model Eclipse Cross vybavený zážehovým turbomotorem 1,5 litru.

Japonská značka Subaru proslulá jednak plochými motory typu boxer, jednak pohonem všech kol, poprvé představí nový model XV, crossover se skvělými jízdními vlastnostmi jak na silnici, tak mimo ní. Opět tuto kategorii doplní i novinky od automobilek Volkswagen a Volvo, konkrétně modely T-Roc a XC40.

Zcela poprvé se české veřejnosti představí značka Dodge zastoupená oficiálním dovozcem. Z trojice modelů bude stát za pozornost zejména kupé Challenger SRT Hellcat s motorem o výkonu přes 700 koní. Půjde tak o jeden z nejvýkonnějších exponátů výstavy.

Venkovní plocha před Průmyslovým palácem bude věnována především užitkovým vozům. Pozornost si zaslouží zejména pick-upy, které jsou stále oblíbenější a které již dnes nabízí celkem devět značek.

Nedílnou součástí autosalónu Autoshow Praha 2018 bude opět doprovodný program. Mezi nejatraktivnější budou patřit testovací jízdy s téměř dvěma desítkami osobních vozů vystavujících značek po několikakilometrovém okruhu vně Výstaviště. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost otestovat například též elektromobil Tesla. K vidění bude také unikátní prezentace týmu eForce, který se každý rok zabývá konstrukcí a stavbou studentské formule pro prestižní závody kategorie Formula Student a který představí návštěvníkům jedinou formuli s elektrickým pohonem, a to dokonce 4x4, v České republice.

Víkendový doprovodný program je zaměřen na rodiny s dětmi. Děti si osvěží pravidla bezpečného provozu na dopravním hřišti. Internetový magazín Žena v autě.cz již po čtvrté zajistí akci pro ženy a děti zaměřenou na bezpečnost. Návštěvnice si budou moci na stánku prověřit své vědomosti o správné a bezpečné jízdě. Nebudou chybět ani trenažery, které přesvědčivě ukáží otočení vozu při nehodě, nebo náraz v rychlosti 30 km/h, či poučí o správném uchycení dětské autosedačky. Návštěvníci budou mít též příležitost shlédnout vozy integrovaného záchranného systému.

Těšit se tedy můžeme na nejlépe obsazený autosalón v ČR, řadu novinek a bohatý doprovodný program. Autoshow Praha 2018 bude určitě stát za návštěvu.

www.autoshowpraha.cz

www.facebook.com/Autoshow.Praha

Základní informace o veletrhu AUTOSHOW PRAHA 2018

Termín konání:

12. – 15. 4. 2018

Místo konání:

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA – HOLEŠOVICE

Průmyslový palác

Venkovní plocha (před Průmyslovým palácem)

Organizátor: INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.

Otevírací hodiny:

12. - 14. 4. 10:00 - 19:00 hod.

15. 4. 10:00 - 17:00 hod.

Vstupné:

200 Kč dospělí

150 Kč zlevněné (děti od 10 let, studenti, senioři 60+)

400 Kč rodinné (2 dospělí, max. 3 děti)

zdarma ZTP/P, děti do 10 let