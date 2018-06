Chcete začít driftovat?

Nebo ve vás prostě hlodá malý červíček a říká pojď si to zkusit… Jenže v čem? Ve své vyvoněné zadokolce? Proč ne, ale bude trpět všechno od spojky, přes ručku, silentbloky, čepy, těhlice až po diferák… Takže bude asi jednodušší a možná i levnější si pořídit nějaké to první driftovací náčiní.

A jaké že je to nejlevnější auto na drift? V dnešní době vyjde nejlevněji si koupit BMW e36. Jaký motor? Minimálně 2.3i, další varianta motorizace je 2.5i a 2.8i. Tento model BMW se vyráběl jako sedan, kupé a kombi. Použít lze všechny tyto karoserie. Samozřejmě nejhezčí je kupé, ale bohužel je to i ta nejdražší varianta.

Co je potřeba s tímto vozem udělat, aby si člověk mohl vyzkoušet drift třeba na tréninku CDS v Litvínově? První věc je zavařit diferenciál, pokud teda nemá auto samosvorný diferenciál. Další věc je hydraulická ruční brzda. Určitě je důležité auto zkontrolovat, jestli nemá vůle na čepech a v jakém stavu jsou silentbloky. Určitě je velice dobré na auto pořídit tvrdší podvozek. To je asi výčet těch nejdůležitějších věcí, poté už je to jen otázkou volných peněz, které do toho chcete investovat. Jezdci si auta upravují dále závodními sedačkami, vícebodovými pásy a sportovním volantem. K driftování je určitě potřeba pár sad kol, aby bylo co na zadku pálit.

Auto s pořizovací cenou a základnímy úpravamy na drift vyjde kolem 100 000 Kč. Počítáme do toho i nějaký ten servis, protože auto je vetšinou starší 12 let a olej, svíčky a pár rozbitých věcí je dobré vždy opravit nebo vyměnit. E36ka se také dělala ve verzi m3 která je zhruba o 100koní silnější než klasická 2.5i s jejími necelými 200koňmi. Pro člověka, co úplně neví, jestli ho tento sport bude bavit a jestli mu to půjde, je tato volba určitě nejlepší. Může si vyzkoušet své dovednosti a jestli ho to to opravdu chytne. Pokud ne, je tato kastle u nás velice populární a používá ji hodně jezdců. Je tedy šance, že auto poté ještě dobře prodá. Do E36ky lidé zastavují nejčastěji motor V8 z vyšší pětkové nebo sedmičkové řady. Když se člověk chce výkonově posunout, je to nejlepší cesta jak za co nejméně peněz se stávající kastlí udělat větší parádu. Další cesta je tento motor oturbit nebo swapowat jiný motor.