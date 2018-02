FOR CARAVAN: vše od kempingových vestaveb až po luxusní obytné vozy

V jedné hale spatříte to nejlepší, co můžete mezi obytnými auty a karavany mít: 3 velké expozice firem Morelo – obytné vozy, Caravan Metropol a Blue Rent. Poprvé v Čechách bude k vidění 10 obytných aut Morelo na jednom místě v čele s novinkou – luxusním Morelo Empire 90 L Trend. Součástí této expozice bude i vůz Lamborghini Huracán, který se vejde do garáže obytného vozu Morelo Empire Liner 100 GB Pearl. Na své si ale přijde opravdu každý. K vidění a ke koupi budou i menší vozy. Po deseti letech se na výstavu vrátí oblíbené a cenově dostupné přívěsy značky HOBBY, které nově prodává společnost BURIMEX.

Výstava retro karavanů i soutěž o zapůjčení obytného vozu

Na veletrhu FOR CARAVAN uvidíte nejen nablýskané nové vozy, ale budete moci i zavzpomínat na staré časy. Autoklub České republiky připravuje unikátní výstavu retro karavanů včetně dobových doplňků. V myšlenkách se tak vrátíte zpět na dovolenou do Bulharska, Rumunska, NDR, Maďarska nebo Jugoslávie. Všichni příchozí se budou moci zapojit do soutěže o zapůjčení obytného vozu na týdenní dovolenou. K dispozici bude i oblíbený bazar karavanů, kde můžete koupit i nabídnout k prodeji svůj zánovní kousek a z veletrhu rovnou odjet novým obytným vozem.

Změňte své auto na kempingový vůz

Láká vás svobodné cestování, při kterém můžete přenocovat doslova kdekoliv? Pak je právě pro vás jasnou volbou kempingová vestavba nestbox od egoé nest. Jediný český výrobce designových kempingových vestaveb rozšířil svou nabídku, a tak se po majitelích menších i větších dodávkových vozů dočkali vestavby i řidiči offroadů. Právě verze offroad v luxusním provedení bude představena na veletrhu For caravan. K vidění bude ale i nestbox vyrobený speciálně pro olympionika Ondřeje Banka.

Výstava FOR BOAT a cestovatelský festival Kolem světa

Ve stejném termínu bude letňanské výstaviště patřit i výstavě FOR BOAT a veletrhu FOR TRAVEL. To vše doplní cestovatelský festival Kolem světa, na kterém si budete moci poslechnout tipy a rady od zkušených cestovatelů. V sobotu vystoupí například Matouš Vinš s povídáním Nový Zéland v dodávce nebo Karel Wolf s tématem Norsko a Island v dodávce. O své zážitky se podělí i Jana a Daniel Urbanovi, kteří se vydali Škodovkou až na sever Norska. V neděli se představí mimo jiné Filip Mayer, který si užil tříměsíční cestu karavanem a navštívil 51 států.

Důležité informace

Vstupné na veletrhy v předprodeji Ticketstream: 165 Kč, na místě: 200 Kč.

Vstupenka na festival Kolem světa: jednodenní 400 Kč, dvoudenní 600 Kč (zdarma vstup na veletrhy FOR CARAVAN, FOR BOAT, FOR TRAVEL).

Více na www.forcaravan.cz.