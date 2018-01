GARÁŽ: Objem nenahradíš!

Škoda Superb první i druhé generace nabízela jako vrchol své výbavy motorů hned dva šestiválcové agregáty - benzínový o objemu 2.8l a ne zrovna povedený vrchol dieselové palety 2.5 TDI V6. Ten byl sice nespolehlivý, ale pořád šestiválec!

Psal se rok 2008 a přišla druhá generace modelu Superb, která navázala na úspěch té první. Superb druhé generace nabídl vrcholnou motorizaci opět se šesti válci, ovšem jednalo se čistě o benzínovou atmosférickou verzi s pohonem všech kol. V roce 2013 prošel Sup faceliftem a od té doby zbývaly pouhé dva roky do příchodu nové generace, která podlehla trendu doby – downsizingu. Šestiválec nadobro opustil motorový prostor modelu Superb (dokonce i sesterského modelu VW Passat) a jeho místo zaujmul turbem dopovaný čtyřválec 2.0 TSI.

Král je mrtev - ať žije král!

Superb druhé generace s benzínovým šestiválcem o objemu 3.6 litru je už asi poslední velkoobjemová Škodovka vůbec. Od obyčejného Superba V6ku poznáte jen podle pár malinkých detailů, přičemž zvenku jsou tím nejzásadnějším 4 koncovky výfuku (2.0 TSI od roku 2010 je má také, na to pozor) a větší brzdy. Jinak je k nerozeznání, dokud nenastartuje.

Unikátní konstrukce motoru a fakt, že je to poslední velký motor, který Škodovka nabízela, z něj udělá „legendu“. To znamená, že poroste na ceně. Ten, kdo se svezl, popřípadě se mu povedlo tohohle Supa pořídit, tak vám ve většině případů poví, že se jedná o povedené a návykové auto. Sám jsem s ním najel slušnou porci kilometrů a je to moje nejoblíbenější Škodovka!

Ptáte se, co je tenhle zázrak vlastně zač? Pod kapotou se ukrývá benzínový atmosférický šestiválec typu VR6 . Tahle „Tři šestka“ od hochů z Volkswagenu nabídla 191 kW nebo chcete-li 260 koní. Kroutící moment dosahoval hodnoty 350 Nm a putoval na všechna kola přes připojitelný pohon všech kol Haldex a přes automatickou šestistupňovou dvojspojkovou převodovku DSG.

Láska na první nastartování

Pokud patříte k té skupině lidí, které se Superb II líbí i vzhledově, máte na lásku zaděláno. Tuhle generaci „Supa“ totiž buď milujete, nebo nenávidíte.

Na mě Sup II působí dojmem pravé limuzíny jak z venku, tak zevnitř. Má na to to správné charizma a pocit, že sedíte v něčem výjimečném je opravdu silný zejména ve výbavovém stupni Laurin & Klement. Interiér jste si tehdy mohli nechat vyšperkovat kůží, dřevodekorem a slušnou porcí další výbavy - prostě mohli jste mít to nejlepší, co měla Škoda k dispozici.

Po nastartování se ozve krásné zabublbání všech šesti válců. Jízda se Supem je přesně taková jakou byste mohli čekat. Je to velmi pohodlné auto a při klidné jízdě ani nevíte, že máte pod kapotou skoro „čtyřlitr“. Pro ostřejší jízdu stačí přesunout volič převodovky DSG do polohy S, popřípadě stisknout jednu z páček pod volantem. Ano - i Superb nabízel možnost řazení padly pod volantem stejně jako ve většině sportovních a silnějších aut. Při akceleraci se ozve typický zvuk pro motory typu VR a ten je opravdovou symfonií pro uši každého petrolheada . Škoda jen, že není tolik slyšet v interiéru vozu, ale chápu, že se jedná o manažerský a nikoliv sportovní vůz, tudíž zvuk motoru by neměl tolik narušovat komfort na palubě.

Co se týká automatické převodovky DSG, tak ta funguje skvěle až na jednu výjimku - nepodrží zařazený rychlostní stupeň v omezovači ani v manuálním módu řazení. Pro správný chod převodovky stačí měnit její náplň i s filtrem každých 60 000 km. Jízdu v dvojkovém Superbu si vždy užívám. Nejvíce mu svědčí hltání kilometrů po dálnicích. Zatáčky pro něj nejsou ideálním šálkem kávy, ale i tak jich spoustu zvládá dobře. Maximální rychlost je stanovena výrobcem na 250 km/h a z nuly na stovku Sup potřebuje pouhých 6,5s, což z něj dělalo nejrychlejší Škodovku své doby.

Není čtyřkolka jako čtyřkolka

Tento model dostal pro pohon obou náprav tradiční systém Haldex čtvrté generace. Funguje to asi nějak takto: Při klidné jízdě jsou poháněna přední kola a v případě jejich prokluzu se připojuje druhá (zadní ) náprava. Zadek se odpojí až po vypnutí motoru, takže po dalším nastartování máte opět předokolku. I tento systém pohonu všech kol ale potřebuje nezbytnou údržbu. Každých 80 000 km vyžaduje výměnu oleje, a když tak neučiníte, čeká Vás nemilá a nákladná oprava.

Závěr

Koupí motorizace 3.6 VR6 v modelu Superb určitě chybu neuděláte. Jedná se o nejlepší benzínový motor z nabídky. Bohužel, najít zachovalý kousek není snadné. V celku se jedná o povedený kousek, který má co nabídnout a sám bych ho chtěl mít doma. Šestiválcový Superb netrpí nijak zvláštními nemocemi, ale přesto si při koupi dejte pozor, aby při nastartování nebyl slyšet chrastivý zvuk. To by značilo výměnu rozvodového řetězu či opotřebení napínáku řetězu (v tom lepším případě). Dále pozor na to, aby z motoru neunikal olej nebo aby motor olej naopak nespotřebovával. Pak je tu ještě automatická převodovka DSG, která by neměla při přeřazení škubat.

Škoda Superb II



3.6 VR6/ V6 FSI



4x4 , 6° Automat DSG



191 kW, 350 Nm



6,5s -> 100 km/h



Max. 250 km/h



! Venca za Garáž By MNŽRS !