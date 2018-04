GARÁŽ: S Fíkem městem i okreskou

Pár slov úvodem



Mám tu jeden z nejúspěšnějších modelů značky - Focus. Jde o model z roku 2008 s benzínovým atmosférickým čtyřválcem o objemu 1.6 litru v kombinaci s manuálním pětikvaltem.

Exteriér & Interiér

Jde o Focuse po faceliftu a osobně si myslím, že se Fordu omlazení Focusu povedlo. Zejména přední část vozu má „líbivej kukuč“ a tenhle kousek je obut do sedmnácti palcových disků, které mu prostě sluší. Oproti takovému Golfu je Focus po vzhledové stránce na tom o dost lépe. Co se týká interiéru, tak ten je povedený. Nepůsobí tak nudně a stereotypně jako u konkurence a je tu i celkem slušná výbava jako například klimatizace, palubní počítač, protiprokluzový systém ESP, telefon či elektricky ovládaná okna.

Ford Focus II (interiér)



Pohonné ústrojí

Hned po tom, co se mi povedlo odjistit a otevřít kapotu, se mi naskytl pohled na motor. Jde o atmosférický benzínový čtyřválec o obejmu 1.6 litru označovanou jako 1.6 Ti-VCT, která je vybavena takzvaným proměnným časováním ventilů. Jednašestka nabídne výkon 115 koní a 155 Nm kroutícího momentu. Ten putuje na kola přední nápravy přes manuální pětistupňovou převodovku. Motor nabízí poměrně slušnou dynamiku. Otáčkám se nebrání a umí s autem hezky hejbat.

Ford Focus II (motor)



Jízda

Přebírám klíče od auta a se zvědavostí odemykám. Ihned po tom, co jsem se usadil do sedadla řidiče, zjištuji, že je tu vše jinak, než jsem byl doposud zvyklý. Do teď jsem řídil většinou auta z koncernu takže tohle uspořádání interiéru a ovládacích prvků je pro mě dá se říct nové, ale je to jen otázka zvyku. Konkrétně tenhle kousek je vybaven bezklíčovým startováním (prostě stačí zmáčknout čudlík na středovém tunelu a je nastartováno). Opět sešlapuji spojku, řadím jedničku a hned mě překvapilo, jak lehce jde pedál spojky sešlápnout.

Po ujetí pár kilometrů v městském provozu jsem se rozhodl vydat mimo město, abych si vyzkoušel, co vlastně ta „jednašestka“ umí. Zatím je řízení příjemné, nepřijde mi tak přeposilované jak je u konkurence z koncernu zvykem! Opuštím teda rušné centrum Plzně. Jsem zvědavej, jak si Fík povede mimo město.

Focus nebo chcete-li Fík si vybudoval svou klientelu zákazníků hlavně díky svým dobrým jízdním vlastnostem. Jsem zvědavý, jak to bude v mém případě. Posez za volantem je fajn a i vyšší řidiči nebudou mít problém se za volantem uvelebit (já měřím cca 180 cm). Konečně jsem se vymotal z města a dalo by se říct, že okresky se Fíkovi zamlouvají. Ostřejší jízda mu nevadí a neustále se divím, kde ta „jednašestka“ bere dech. Fík si mě chtě nechtě získává. Pořád je tu nějaká zpětná vazba od kol, z auta je dobrý výhled - jen by to chtělo „šestku“. Motoru by to dost ulevilo a i spotřeba by klesla. Když jsme u spotřeby: Fík si vystačí průměrně s cca 6-8 litry benzínu na sto kilometrů, samozřejmě podle stylu jízdy.

Závěr

Fíka bych označil za povedené auto. Jde o rozhodně zajímavou alternativu ke konkurenci z koncernu. Interiér nejeví známky opotřebení ani po osmi letech provozu. Fakt je ten, že Focusů po našich silnicích nejezdí tolik jako konkurenčních Golfů, což je škoda, protože Focus totiž má co lidem nabídnout. Dobré jízdní vlastnosti, atraktivní design a slušná pořizovací cena. Navíc mi majitelka prozradila, že doposud nebyl s autem žádný problém a že se měnily jen klasické spotřební věci jako například brzdy, žárovky a tak dále.

Vůz mi do testu zapůjčila slečna Vlaďka, která mi je v mém životě skvělou kamarádkou a tímto bych jí chtěl poděkovat!

Ford Focus II (2008)



1.6 Ti-VCT



Pohon předních kol, 5° Manuál



85 kW, 155 Nm

Venca za Garáž By MNŽRS