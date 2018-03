GARÁŽ: Španělská čtyřka

Příbuznost s Audi A4 není náhodná - 80% dílů je stejných. Seat chtěl zkrátka vyrobit nějaké větší a dejme tomu i „luxusnější“ auto, vlastně něco pro manažery. Jenže jak to udělat, aby to nestálo moc peněz? Fachmani od Seatu přemýšleli, dali pokec s kluky od Audi a dostali nápad, že to postaví na základech „staré“ Audi A4, jelikož Audi zrovna chystalo představit světu novou generaci tohoto modelu (A4 B8). A problém byl vyřešen.

Změnilo se jen pár věcí, jako například přední nárazník s maskou a kapotou, vnější zpětná zrcátka či čísílka v přístrojové desce. Díky tomu byly náklady na výrobu velmi malé. Dokonce je to asi jediný Seat, který má podélně uložený motor! Vlastně i přední náprava je víceprvková - stejně jako u „Á čtyřky“. Když se podíváme na Exeo z boku, je hned jasné z jakého vozidla Exeo vychází...

Seat byl nabízen jen jako předokolka a pohon všech kol tak bohužel nezdědil.



Interiér

Právě tady získáte druhý nejsilnější dojem, že už jste v něčem podobném seděli. Krom pár detailů je to prakticky A4 (například palubní deska je z verze A4 Cabrio nebo Convertible chcete-li), což je na jednu stranu fajn. Proč měnit něco, co je vyzkoušené a funguje to?

Jak bývá u koncernových aut zvykem, tak všechno v interiéru má své místo a nic tedy nemusíte hledat.Nemám zde, co bych vytknul, až na jednu věc - cestující vzadu by zasloužili více místa pro nohy. Poté, co jsem si nastavil sedadlo, tak by si za mě prakticky nikdo nesedl. Provedení karoserie typu kombi (Exeo ST / A4 Avant) nabídne velmi obstojný zavazadlový prostor, ovšem opět na úkor prostoru pro cestující vzadu.

Jízdní dojmy

Ihned co jsem se uvelebil za volantem Exea a vyrazil z parkoviště, cítil jsem se jako doma. Měl jsem možnost vyzkoušet si naftový dvoulitr se vstřikováním paliva typu Common Rail (2.0 TDI CR) o výkonu 88 kW.

Exeo na mě působí jako pohodlné auto stvořené pro hltaní kilometrů. Po ujetí první porce kilometrů si mě auto čím dál více získává. Pohodlí na palubě má na svědomí hlavně komfortně naladěný podvozek a ani ten chrochták pod kapotou nejeví známky lenosti. Ba naopak je celkem živý! Co se týká spotřeby, tak mi palubní počítač prozradil, že si Seat průměrně vystačí s necelými 6ti litry nafty na sto kilometrů (pohyboval jsem se cca od 5,5 – 6l /100 km).



Závěr

Seat Exeo se mi líb,í i když je to v podstatě jen jiná verze Audi A4. Jedná se o pohodlné auto, které je na našich silnicích velmi málo k vidění, což je vlastně plus. Často se pak stává, že ojeté Exeo najdete v lepším stavu než ojetou A4ku.

Z palety motorů bych vám doporučil hlavně 1.8T (ne TSI!). Co se týká nafty, tak tam bych doporučil zvýšenou opatrnost ohledně typických nemocí dieselů jako jsou například vstřiky, filtr pevných částic (DPF), turbodmychadlo, dvouhmotnostní setrvačník a tak dále. Z nabídky naftových agregátů naštěstí zmizela choulostivá „PéDéčka“ (2.0 TDI PD).

Seat Exeo ST



2.0 TDI CR



Pohon předních kol , 6° manuál



88 kW, 290 Nm



Venca za Garáž By MNŽRS