Jarní úklid automobilu

Bezkontaktní předmytí

Samotnému mytí by obzvlášť po zimě mělo předcházet tzv. předmytí pomocí vysokotlakého čističe (wap) s jehož pomocí rozpustíme a odstraníme zbytky soli na karoserii. Zaměřit bychom se měli zejména na podběhy, podvozek a celkově spodek automobilu, kde sůl ulpívá a škodí nejvíce. Pokud nemáte vlastní wapku, pak nezbývá než použít veřejnou.

Na vůz pod tlakem naneseme aktivní pěnu pomocí příslušného nástavce na wapce nebo pomocí tzv. zpěnovače a necháme na voze cca 3 minuty působit a následně vůz pečlivě opláchneme proudem čisté vody (pokud bude pěna zasychat opláchneme dřív). Nikdy nepoužívejme wapku kombinovanou s kartáčem! Lidé s nimi myjí celé vozy včetně kol, podběhů, pokládají je na zem, tudíž takový kartáč plný drobných kamínků je spíše zlým sluhou než dobrým pomocníkem.

Mytí

Po předmytí logicky následuje samotné mytí. K tomu budeme potřebovat následující pomůcky: velký kýbl na vodu se šamponem (doporučujeme zakoupit tzv. grit guard – mřížka na dno kýble, která rukavici zabraňuje dostat se až na dno, kde jsou nečistoty), ideálně však dvě vedra (v druhém bude čistá voda), mycí rukavici z mikrovlákna či ovčí vlny, jemný kartáč na kola popř. druhou mycí rukavici, kterou budeme používat pouze a jen na kola, nakonec pak hadici s tekoucí vodou popř. opět vysokotlaký čistič.

Auto před mytím dobře opláchneme a v průběhu mytí je opakovaně namáčíme. Nikdy nemyjeme suchý vůz! Karoserii umýváme tak, že začínáme nejčistším dílem (tj. zpravidla střecha) a končíme těmi nejšpinavějšími (nárazníky, prahy). Při použití dvou věder namáčíme nejprve mycí rukavici ve vědru s čistou vodou, kde rukavici zbavujeme nanesených nečistot, teprve pak namáčíme ve vědru se šamponem. Účelem je minimalizovat riziko poškrábání laku tím, že v mycí rukavici zůstanou nečistoty, které stíráme z povrchu karoserie. Ze stejného důvodu nepoužíváme jednu a tutéž mycí rukavici na karoserii a kola. K rozpuštění nečistot na kolech málokdy pomůže jen šampon, použijme tedy specifický čisticí prostředek určený na hliníková kola (a specifický na kola leštěná či pochromovaná). Dobrým pomocníkem při mytí vozu je štětec, kterým se dostaneme do špatně dostupných míst (masky chladičů, lamely v náraznících, zádveří apod.)

Nakonec vůz důkladně opláchneme proudem čisté vody.

Pozn. Při mytí bychom měli zvážit, jaký šampon použít. Pro důkladné mytí, po kterém bude následovat dekontaminace laku a voskování, můžeme zvolit silnější alternativu, ale určitě ne šampon s voskem. Naopak na ošetřený lak bychom měli zásadně používat pH neutrální šampony popř. kvalitní šampon s voskem.

Dekontaminace laku

Po zimě a pak minimálně ještě jednou v průběhu letní sezóny je vhodné provést čištění laku (nezaměňovat s mytím) nebo-li dekontaminaci. Tu je možné provést dvojím způsobem – buď manuálně pomocí hmoty clay (a lubrikantu) nebo chemicky pomocí příslušného čističe. Pokud je lak ošetřen pomocí keramiky, zvolíme chemickou dekontaminaci. Čištění laku se provádí proto, abychom lak zbavili posledních nečistot (např. zbytky hmyzu či zaschlé kapky asfaltu v letní sezóně) a rovněž poletavé rzi. Poletavá rez není okem viditelná, ale clay nás vždy přesvědčí o její přítomnosti. Nečistoty neulpívají pouze na karoserii, ale rovněž na oknech a kolech, takže i je čistíme. Pamatujme vždy na dostatečnou lubrikaci pod clayem. Auto po důkladném vyčištění laku, oken a případně kol znovu opláchneme proudem čisté vody, popř. opět použijeme mycí rukavici se šamponem.

Pozn. při nákupu claye je třeba zvážit jeho tvrdost (tvrdý, střední měkký). Na nové a zachovalé laky používáme měkčí clay, na silně znečištěné laky pak tvrdý clay.

Sušení

Vodu na čistém voze nenecháme nikdy zaschnout, protože by to zanechalo nevzhledné mapy, na které by se rychleji chytal prach. Pokud mělo být k laku šetrné předmytí a mytí, pak by bylo dobré se této zásady držet i v případě sušení. Z tohoto důvodu dáme přednost mikrovláknovému sušícímu ručníku před silikonovými stěrkami a jelenicemi (bez ohledu na to, zda jsou přírodní či umělé). Jemnými tahy usušíme karoserii a okna, ti opatrnější z nás sušící ručník pouze pokládají na povrch a nechají ručník samovolně nasáknout. Zpravidla potřebujeme buď dva menší sušící ručníky, které se budou dobře ždímat nebo naopak jeden obrovský, co do sebe absorbuje velké množství vody. Nějakým menším mikrovlákonovým ručníkem bychom měli setřít i vodu z kol a koncovek výfuku, neboť ani na těchto dílech nechceme mít zaschlé kapky.

Při sušení otevřeme všechny dveře a kapoty, aby měla voda možnost odkapat. Následně zádveří a kanálky mezi kapotami a blatníkem vysušíme ručníkem.

Leštění jako mezikrok

Pokud lak není chráněn zmíněnou keramikou a vidíme, že mu schází lesk či pozorujeme drobné škrábance (tzv. hologramy), je vhodné přemýšlet o případném leštění. Malé ploché můžeme leštit ručně pomocí leštěnky. Celou karoserii je však vhodné a účinné leštit pomocí strojní leštičky, příslušných kotoučů a leštících past – to je však práce pro zkušené persóny. Leštění je vhodné provádět právě po dekontaminaci laku, kdy je lak nejen dokonale čistý, ale zároveň jakoby „otevřený“.

Ochrana a finalizace vzhledu

Ať už přistoupíme k leštění či nikoliv, je nutné lak po dekontaminaci opět uzavřít a vyživit. K tomu používáme vosk, ideálně tvrdý vosk. Ten aplikujeme na lak pomocí aplikátoru (pěnového, mikrovláknového) popř. vlastních rukou krouživými pohyby. Vyhnout se musíme nenalakovaným plastovým dílům, které můžeme přelepit krycí páskou. Aplikovanému vosku dáme několik málo minut na absorpci do laku (každý vosk má jinou dobu zasychání a u některých vosků je velice důležité dodržet tuto dobu) a následně pomocí mikrovláknové utěrky vosk rozleštíme.

Chráníme nejen lak, ale rovněž další části vozu jakými jsou kola (existují speciální vosky určené na kola, jejich specialita spočívá v tom, že odolávají vyšším teplotám), řada přípravků je určená rovněž na okna, aby se na ně chytalo méně nečistot a dobře odváděla vodu. Pamatujme, že před použitím přípravku na okna musíme okna dobře odmastit. Zapomínat bychom neměli ani na nenalakované plastové díly a chromové prvky. I na tyto díly výrobci autokosmetiky pamatují.

Několik rad na závěr: vůz umývejte vždy za dostatečného světla (ale ne na přímém slunci – zvlášť tmavé barvy) a pokud možno v prostředí, kde se nepráší. Dbejte návodů jednotlivých přípravků a používejte vždy čisté mycí rukavice, sušící ručníky a mikrovláknové utěrky. Dejte si na čas, protože důkladná péče o vozidlo není dílem hodiny, ale několika hodin. Pokud se na takový proces péče necítíte, obraťte se na odborníky.

Článek vznikl ve spolupráci s e-shopem Detailing Czech.