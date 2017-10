Kupte si ojeté auto, ale dobře si ho prověřte

Chcete vyměnit své auto za nové a přemýšlíte jak na to? Je lepší s ohledem na peněženku volit levnější ojeté auto, nebo raději neriskovat a vybrat si nové? Příjmy Čechů sice statisticky rostou, ale pro naprostou většinu lidí je částka za auto v řádu více set tisíc za nové auto stále nereálná. Právě proto se v naší zemi prodává 3krát více ojetých než nových vozů. Ty si pořizují do svých vozových parků většinou firmy. Z tohoto pohledu je ojeté auto dobrá volba. Je ho ale potřeba co nejdůkladněji před koupí prověřit…