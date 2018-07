Libros Driftex Day

Polygon, Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava



Na Ostravském Polygonu Libros, se několikrát do roka jezdí drift akce. Je zde postavena moc pěkná technická trať. Tuto trať vymyslel a má na starosti Filip Vimpel z Driftex Crew. Tato trať je velice dobrá pro pokročilejší jezdce. Velké množství přehozů a jeden rychlý úsek, který navazuje mezi dvěma velice technickými. Dají se zde krásně trénovat a jezdit Battly. V rámci tréningů se zde dá jezdit trať 2x dokola což nikde jinde nenajdeme. Závody zde poŕádá ostravská Driftex Crew a letos se zde poprvé konal závod Czech Drift Series Kategorie Street. Byla tu i druhá novinka v podání duální Gymkhany, která je velice atraktivní jak u diváků tak i u jezdců. Obrovská výhoda dvou tratí zaručila, že jezdci nečekali v dlouhých frontách a diváci se měli na co koukat. Letos to bylo jen na zkoušku, ale příští rok by se zde mohl konat i závod v Gymkhaně.