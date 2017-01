Pro ojeté vozidlo k autorizovanému prodejci

Celkem bylo v roce 2016 v tomto segmentu ojetin prodáno 67 374 vozidel, což bylo o 5,7 % více než v roce 2015. Leaderem v této oblasti jsou jednoznačně koncernové vozy (koncern Volkswagen) v čele se značkou ŠKODA Plus, které dohromady tvoří 79 % celého segmentu ojetin prodávaných v rámci certifikovaných programů. V rámci programu ŠKODA Plus bylo vloni prodáno 35 822 vozidel (6% meziroční nárůst). Program Das WeltAuto (DWA), což je program Porsche Česká republika - importéra značek koncernu Volkswagen, vloni prodal prostřednictvím 50 prodejních míst 17 527 vozů. Program nabízí mimo jiné záruku DWA, kterou lze uzavřít pro vozy až do sedmi let stáří a do nájezdu 200 000 km a bonus v podobě poukazu na nákup příslušenství a servisních služeb.

Jedním z nejvíce rostoucích programů byl BMW Premium Selection, který meziročně doslova poskočil o více než 28 %, když dealeři BMW v rámci tohoto programu vloni prodali 1 233 vozů. Značce pomohly především marketingové aktivity vč. nového webu www.bmw.cz/ojetevozy. Hlavním benefitem pro zákazníka je záruka 24 měsíců na vozy do 5 let stáří, či nájezdu 120 000 km, která je pro zákazníka zdarma. Letos plánuje BMW Premium Selection záruky ještě rozšířit na vozy do 6 let stáří, resp. 150 000 km.

Některé programy naopak klesaly, ale např. program Opel Certifikované Ojeté Vozy (OCOV) prodal vloni 331 se 6 dealery, kdežto v roce 2015 prodal 386 vozů s 9 dealery. OCOV tedy prodal sice méně vozů, nicméně v průměru na dealera se jedná o nárůst. Zároveň byl v roce 2016 spuštěn program OCOV oficiálně i na Slovensku.

Certifikovaný program Hyundai se vloni přejmenoval z i-Best na H-Promise a rozšířil počet dealerů zapojených v programu na 10. Novinkou roku 2016 je program Kia s názvem „Program ojetých vozů 3-6 let záruky“. Do programu jsou zařazena pouze vozidla značky Kia mladší 4 let a s nájezdem do 120 tis. km, tzn. každý vůz v programu má platnou tovární záruku.