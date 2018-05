RD1 Transport Projekt Drift Challenge v Sosnové je za námi

Jak už jsme dávno avizovali, tak se i potvrdilo. Na trať závodu RD1 Transport Projekt Drift Challenge - Sosnová, se sjelo přes 40 závodních speciálů kategorie SemiPro a PRO a všichni dorazili s jednoznačným cílem. Ukázat se v tom nejlepším světle. To se potvrdilo do posledního. Všech více než 5600 diváků muselo být zákonitě potěšeno.

Už od pátečního rána se depo, které bylo rozděleno na PRO a SemiPro, začalo hezky plnit a my tak mohli sledovat, co teamy přivezly. Mezi matadory a stálými účastníky závodů se objevili i nové tváře, ale hlavně mnoho teamů dovezlo novou, nebo vylepšenou techniku. Dalo by se říci, že na „českou scénu“ ohromila turbománie… v loňských ročnících převážně technika byla o objemu a počtu válců, teď to spíše vypadá, že je to o velikosti turba a jeho výkonu, což je ale určitě ta správná cesta. V pátek, při volném tréningu, tedy bylo možné udělat poslední zkoušky, testy fungování aut a hlavně získání tempa pro nadcházející dny. Večer už bylo depo zaplněno všemi registrovanými jezdci a všichni se už jen těšili na závod.

Slunné sobotní ráno začalo rozpravou pro všechny jezdce a teréningy. V rámci nich byla i možnost DRIFT TAXI, což diváci rádi využili. Ihned po obědě pak začala kvalifikace nejdříve pro kategorii SemiPro, kterou ovládl Dominik Kouba, před nováčkem Davidem Mrlinou a Petrem Týblem, který celý pátek skoro nejezdil a opravoval převodovku svého speciálu.

Krásné čtvrté místo vybojovala Melanie Morcinková, se kterou se už musí počítat, že bude kolegům driftérům brzo brát body a poháry. V kategorii PRO to bylo velice napínavé do posledního kola. Známý jezdec Marco Zakouřil měl problémy se svým motorem, takže kvalifikaci odjel na vypůjčeném voze Martina Maška, který se po dvou letech vrátil na start, kdy oprášil svou „starou“ techniku, jen s rozdílem, že ještě na motor namontoval turbo. David Levička přivezl původní auto s novým americkým osmiválcem, ale ukázalo se, že ještě není úplně vše v pořádku, jelikož v pátek víceméně motor ladil, tak i své kvalifikační pojal víceméně jako testování techniky.

Očekávaný vstup do sezóny Michala Vychodila byl sledovaný do poslední minuty před kvalifikací, kdy opravdu až tehdy dorazil na závodní trať, jelikož měl Michal problémy s převodovkou. Nakonec se kvalifikoval na posledním bodovaném místě, kdy je znát, že auto nefunguje jak by mělo, protože průjezdy tratí byly kolikrát na hranici srovnání. Nakonec kvalifikaci ovládl Marek Wartalowicz, který předběhl Michala Reicherta o 7 bodů a na třetím místě zazářil Ladislav Bezouška, který ten den slavil i své narozeniny. Krásný dárek.

Sobotní den byl ukončen a jezdci i týmy se mohli věnovat přípravě aut na nedělní velké finále.

Nedělní ráno začalo opět rozpravou a hned poté následovaly tréningy SEMIPRO. Po nich se hned začalo TOP16 SEMIPRO. Battly nám ukázaly, jak se opět tato kategorie posunula směrem kupředu. Několik jízd bylo tak vyrovnaných, že se muselo opakovat, aby byl určen vítěz. Nakonec tím nejlepším byl i 1. kvalifikovaný Dominik Kouba, který v krásném battle porazil Jana Hejdu. Zde se také projevila instalace turbodmychadla, kdy jinak oba mají základ stejný, tedy motory BMW V8. Dominikovi to jelo rychleji a Honza bohužel i přes obrovskou snahu neuspěl. O třetí příčku nakonec svedl boj Martin Pompa, který ale nakonec prohrál s Mjkem Elbertem.

Kategorie PRO slibovala také zajímavou show. To se potvrdilo. Michal Vychodil, který byl posledním v kvalifikaci se díky obrovskému štěstí nakonec probojoval až do TOP 4, kdy díky chybám jeho soupeřům, kteří bohužel nedokázali natolik zpomalit svou techniku aby pomalého Michala nesmetli, chybovali a tedy prohráli. V Battle právě o TOP4 jel s Marco Zakouřilem, který celou noc měnil kompletně celý agregát jeho speciálu a na trať se vrátil víceméně těsně před zahájením tréningů a battle.

Bohužel ne vše se asi povedlo v tak krátkém čase udělat a tak Marcovi auto přestalo jet. V top 4 už mu ale nic nedaroval ostřílený Marek Waltarowicz, který ho svou skvělou jízdou bez problémů porazil. Na druhé straně ale i podobně zdárně postupoval až do finále Martin Mašek, který i přes poruchu alternátoru a chlazení motoru, kdy před každým startem jeho mechanici prolili litry vody na jeho chladič, porazil skvělými jízdami třeba i Michala Reicherta. Michal si ale už boj o 3.místo pohlídal a „smetl“ Michala Vychodila v poměru 51:9 bodů.

Finálový battle, okořeněný přehříváním Martinova motoru byl nádherným zakončením celého víkendu, kdy se ukázalo, že jízda bokem a láska k driftu neumírá a ikdyž nakonec Martin Markovi podlehl, tak předvedl, že on mezi TOP driftery určitě patří a comeback po dvou letech měl smysl. Marek Waltarowicz zaslouženě vyhrál a odvezl si spolu s taškou SHELL ten největší výherní pohár. Byla to nádherná podívaná a tečka za celým závodním víkendem.

Všem děkujeme za přízeň a těšíme na RD2 v polském Kielce, kde to Češi budou mít zas o trochu těžší, jelikož na startovní listině přibude určitě mnoho polských favoritů a ti budou naše kluky a holky trápit. Každopádně ale už 18-19.5. můžete zažít opět drift atmosféru na RD3 Gymkhana v Panenském týnci.