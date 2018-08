Společnost Louwman Group má bohaté zkušenosti a znalosti s prodejem automobilů. Již více než 40 let je autorizovaným importérem vozů Toyota a Lexus na domácím trhu, kde zároveň provozuje síť vlastních obchodně servisních středisek Toyota / Lexus.

Toyota Louwman – expert na hybridní vozy

Toyota Louwman má v České republice tři pobočky a to v Praze, Kladně a v Ústí nad Labem.



Dealerů značky Toyota na našem trhu stále přibývá. Čím se tedy Toyota Louwman odlišuje od své konkurence a ostatních dealerů a proč si vybrat právě jí? Toyota Louwman Je jedničkou v prodeji hybridních vozů na českém trhu. Proto také jako jediný dealer má ve svém logu expert na hybridní vozy. Od začátku roku 2018 Prodala Toyota Louwman více jak 235 hybridních vozů.



Obliba hybridního pohonu u českých zákazníků je dána tím, že lidé více dbají na životní prostředí a postupně se to začíná promítat i do automobilového průmyslu. Hybridní auta mají výrazně nižší emise, a proto lidé ve většině případů když se mají rozhodnout, jestli zvolí klasickou benzínovou verzi daného modelu nebo hybridní volí právě hybrida. Dalším důvodem proč si vybrat hybridní vůz je i nemalá úspora paliva. Například model Toyota Auris 1,8 s výkonem 136 koní má spotřebu 3,6 litru a s cenou pohonných hmot, která stále stoupá je to další velké plus, které hybridní pohon nabízí. Velkou výhodu, kterou Toyota má, je to, že nabízí téměř všechny své modely, https://www.toyota-louwman.cz/cs/imported-article/modely-s-hybridnim-pohonem, jak v benzínové, tak v hybridní verzi. Zákazník si tak může vybrat model, který preferuje bez ohledu na omezenou dostupnost hybridního pohonu, jak je to například u jiných automobilek.

Co to vlastně znamená hybridní vůz? https://www.toyota-louwman.cz/cs/imported-article/poznejte-hybridni-technologii

Hybridní automobily Toyota jsou moderní vozy se dvěma vzájemně propojenými pohonnými jednotkami – benzínovým motorem a elektromotorem. Jsou také vybaveny velkokapacitní baterií, která uchovává energii získanou například při brzdění. Tyto tři komponenty spolu efektivně spolupracují, a šetří tak palivo. Baterii navíc není potřeba vůbec dobíjet, takže můžete jezdit úsporně a ekologicky a přitom se nestrachovat o to zda je někde poblíž dobíjecí stanice.



Plně hybridní pohon od Toyoty sestává ze tří vzájemně propojených součástí: zážehového motoru, elektromotoru a baterie. Klíčem k fungování tohoto systému je optimální tok energie mezi všemi třemi součástmi. Elektromotor zpětně získává energii při brzdění, a pokud se vůz pohybuje ustálenou rychlostí, přenáší nevyužívanou energii do baterií k pozdějšímu využití, například při popojíždění v koloně. Baterii proto není zapotřebí dobíjet a současně se minimalizuje spotřeba paliva.



Stále nejste přesvědčeni, že hybrid je dobrá volba? Pak má Toyota ještě jeden důvod, který by to mohl změnit. Na základě Usnesení Rady HMP ze dne 17.4.2018 lze parkovat s plně hybridním vozem v Praze zdarma respektive za 100 Kč roční poplatek. https://www.toyota-louwman.cz/cs/imported-article/parkovani-zdarma.

Máte firmu a služební auta? Hybrid je tak ideálním řešením i pro vás. Nezáleží, kde se po Praze pohybujete, zdarma můžete stát, jak na modrých rezidentních zónách, tak na fialových. A pokud již hybrida máte, tak stačí zajít na pobočku dealera a nechat si potvrdit osvědčení.

Toyota Louwman má vyškolený tým prodejních poradců zaměřených, jak na prodej soukromým osobám, tak na prodej firmám.

Toyota Louwman je dealer vozů Toyota, který vám nabídne kompletní prodejní i poprodejní servis ve všech svých pobočkách. Máte dotaz, potřebujete informace ohledně financování? Neváhejte a pište nebo volejte. Nebo rovnou navštivte showroom. Více informací na webových stránkách https://www.toyota-louwman.cz/

Nebo sledujte Facebook https://www.facebook.com/LouwmanCZ/ a Instagram https://www.instagram.com/toyotalouwman/.