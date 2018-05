Ve druhém závodě Octavia Cupu na Red Bull Ringu zvítězil Tomáš Pekař

Nedělní ráno bylo na okruhu u města Spielberg deštivé, a přestože po čas závodu již téměř nepršelo, trať vydržela po celých dvacet minut závodu mokrá. Všechna auta v poli proto měla obuté pneumatiky pro mokrý závod. Los určil, že pořadí první osmičky se otočí. V sobotu vítězný Fulín Jr. startoval z octavia osmého, Matějovský ze sedmého a Pekař z pátého místa. Ten se dostal ještě před první zatáčkou do vedení a po zbytek závodu tam setrval. Start se vydařil také Matějovskému a Fulínovi, kteří se posunuli na druhou, resp. čtvrtou pozici. Třetí místo si po prvním kole držel Martin Machala. Pátou příčku si první dvě kola hlídal Jonas Karklys. V sobotním závodě diskvalifikovaný Bareš se během prvního kola dokázal vytáhnout ze 14. na 6. místo, které pak dále v závodě proměnil v místo čtvrté.

Propad na začátku naopak utrpěl Bohuš Šesták, který startoval z pole-position a po prvním kole už byl devátý, výsledek pak vylepšil na finální osmé místo. Ještě hůř na tom byli Bjoern Dietrich a Matouš Kubů, mezi kterými došlo před první zatáčkou k srážce a oba utrpěli poškození na autech neslučitelná s pokračováním v závodu.

Svou pozici během závodu postupně vylepšoval Tomáš Korený, který startoval z 13. pozice a během dvou kol vyšplhal na pozici sedmou, kde zůstal až do posledního kola, ve kterém se mu podařilo dostat se ještě před Jonase Karklyse. Na svém zůstal Petr Čížek, který startoval z devítky a devátý dojel také do cíle. Jeho auto se ovšem neobešlo bez bouchanců. Smůlu měl také Maciej Laszkiewicz, který startoval z třetího místa, do druhého kola už jel sedmý, pak postupně padal k desáté příčce, až došlo v první zatáčce devátého kola k boční srážce mezi ním a Viktorem Szabó, který v ní Laszkiewicze z vnějšku zavřel. Oba závod dojeli do konce, ovšem s velkými časovými ztrátami. Díky jejich kolizi dokončila jediná žena v poli Tereza Zajíčková závod na posledním bodovaném 10. místě.

Nejvíce bodů během druhého víkendu získal se svými dvěma druhými místy a dvěma nejlepšími časy Michal Matějovský (36 b.), o bod pod ním je Fulín Jr. a o další bod pod ním Tomáš Pekař. Pekař po svém mosteckém triumfu nicméně vede průběžnou tabulku se 77 body a na druhého Matějovského má náskok sedmi bodů, na Fulína čtrnáct bodů. První trojice tabulky má před konkurencí velký náskok. Další v pořadí je Litevec Jonas Karklys s 36 body. Příští podnik se jede v druhé polovině června v polské Poznani. (Celá tabulka průběžného pořadí)

Tomáš Pekař – 1. místo – 21:07.154



„Kvalifikace byla trošku za mým očekáváním a v prvním závodě jsem přišel na to, kde je problém. Měli jsme nějaké špatné hodnoty lambda sondy, takže to auto tolik nejelo a v prvním závodě jsem se s tím trochu trápil a neměl jsem takovou rychlost na rovinkách. Do druhého závodu už jsme to dali do pořádku. Důležitý byl start, který se mi povedl. Dokázal jsem přebrzdit i první řadu. Pak už se mi jelo dobře, protože když přede mnou není žádné auto, na mokru je to velká výhoda. Nemám pak mokré čelní sklo, lépe vidím, nikdo přede mnou nezvedá vodu. Pak už jsem si s tím jenom hrál. Zkoušel jsem různé stopy, protože na mokré trati je vždy více možností kudy jet. Trať navíc po dešti postupně osychala, takže se dalo i postupně zrychlovat. Užil jsem si to a za první místo jsem pochopitelně moc rád. To je vždycky příjemné.“

Michal Matějovský – 2. místo – 21:20.498

„Ne že by voda byla můj nepřítel, ale úplně ji mít nemusím. Určitě jsem jel opatrněji, na jistotu, ale zároveň na výsledek. Na druhém místě jsem se držel celou dobu. Petr se na mě malinko dotahoval, tak jsem si ho hlídal v zrcátku a trochu jsme se tahali. Dramatičtější to bylo ke konci, kdy jsme začínali předjíždět lidi o kolo. Tam se Petr přiblížil, ale pak zase oddálil. Jsem samozřejmě spokojený, jsem rád, že vyšel start, že se nic nestalo mně ani autu. S tím autem se skvěle jezdí a byly to parádní závody.“

Petr Fulín Jr. – 3. místo – 21:21.092

„Byl to krásný závod a užil jsem si to. Hlavně start byl fakt na těsno, mezi některá auta by se snad nevešel list papíru. Byl jsem obklíčený čtyřmi auty, ale žádný kontakt tam nebyl. To bylo pěkné. Po startu jsem byl myslím čtvrtý, za druhou zatáčkou jsem předjel Macieje Laszkiewicze. Ten byl ale pak lepší na brzdách do třetí zatáčky a zůstali jsme vedle sebe i na výjezdu. Nenechal mi tam dost místa vpravo a já to vzal přes mokrou trávu. Poté se auto na chvíli ocitlo mimo moji kontrolu, což bylo nepříjemné. Třetí místo je samozřejmě dobré, ale včera to bylo lepší.“

Výsledky Závodu 2 (11 kol)

Jezdec Tým Celkový čas Nejrychlejší kolo

1. Tomáš Pekař Carpek Service 21:07,154 1:53,619

2. Michal Matějovský Fullinrace Academy 21:20,498 1:54,256

3. Petr Fulín jun. Fullinrace Academy 21:21,092 1:54,199

4. Radek Bareš Radek Bareš 21:36,321 1:55,146

5. Martin Machala Fullinrace Academy 21:38,411 1:55,242

6. Tomáš Korený Tomáš Korený 21:39,444 1:54,887

7. Jonas Karklys Fullinrace Academy 21:39,906 1:55,178

8. Bohuš Šesták Bohuš Šesták 21:58,763 1:56,698

9. Petr Čížek Fullinrace Academy 22:15,602 1:56,704

10. Tereza Zajíčková Fullinrace Academy 21:30,069 2:01,029

11. Maciej Laszkiewicz Fullinrace Academy 21:30,470 1:56,454

12. Viktor Szabó Viktor Szabó 22:24,665 1:57,131

13. Bjoern Dietrich Pfister Racing Team neklasifikován

14. Matouš Kubů Yawspeed Autosport neklasifikován

Detail výsledků ke stažení ZDE

O Octavia Cupu:

Octavia Cup je český seriál pohárových závodů, který se jezdí na závodních okruzích v celé střední Evropě. Seriál volně navazuje na Česká Pojišťovna - Škoda Octavia Cup z let 1998 – 2009, který patřil mezi nejúspěšnější pohárová klání nejen v ČR, ale v celé Evropě. Obnovený Octavia Cup zažil svou premiéru před dvěma lety. Závodní octavie prošly před sezónou 2018 důkladným technickým upgradem a představí se na celkem 7 závodních víkendech (Most, Red Bull Ring, Poznaň, Lausitz Ring, Slovakiaring, Most, Nürburgring). V Octavia Cupu se utká téměř dvacítka závodníků z celé Evropy. Promotérem seriálu je firma Benet s.r.o.