Youngtimerské desatero

Přikázání první; nešetři na něm

Je lehké zatoužit po nějaké „klasice“ na čtyřech kolech, ale odpověz si pravdivě na otázku, zda máš na pořízení a provoz starého automobilu. Ať se tvoje touha po legendě nepromění v nákup hromádky šrotu s mylnou představou, že za pár korun to doma v garáži dáš dohromady. Kvalitní, popř. originální díly, nejsou levné a dobře odvedenou práci si každý nechá zaplatit. Možná bude lepší zapomenout na kultovní modely a pořídit něco z masové produkce, avšak v dobrém stavu.

Přikázání druhé; nevyměkneš

Současná automobilová produkce nás pěkně rozmazlila. Řidič tak může dělat tisíc věcí a samotné řízení je až to poslední. Přesednutí do starého vozu je jako návrat ke kořenům. Ve všech směrech. Takže kromě fantastického pocitu, které ti automobil zprostředkovává skrze volant a pedály, je třeba počítat s absencí bezpečnostních prvků, slabšími brzdami, neúčinnou klimatizací (pokud vůbec), topením, které zná jen dvě polohy – zapnuto/vypnuto, zrcátky, ve kterých není nic vidět, světlomety poskytující viditelnost srovnatelnou s plamínkem čajové svíčky a dalšími slabostmi.

Přikázání třetí; dokazuj lásku, zn. pořád

S youngtimerem toho najezdíš tak desetinu ve srovnání s autem, které používáš denně. Ale čas strávený údržbou a servisem bude desetkrát delší. A záruku, že si „stařeček“ někdy (zpravidla v tu nejméně vhodnou chvíli) nepostaví hlavu, nemáš žádnou. Milovat ho musíš i přes jeho občasné vrtochy.

Přikázání čtvrté; ignoruj názory ostatních

Namísto korejské funglovky se sedmiletou zárukou sis pořídil „starý krám“, ve kterém se budeš pořád „hrabat“. Trvej na svém a nenech si to vymluvit od těch, kteří tě mají za blázna. A raději před partnerkou a sousedy pomlč o tom, kolik peněz tě stojí láska ke starému plechu.

Přikázání páté; kašli na předsudky

S výběrem automobilu si nepřímo vybíráš i „nálepku“, kterou ti dá tvé okolí. S červenou Alfou Spider budeš za romantika, ale jen do doby, než ti bude čtyřicet. Pak by sis autem léčil krizi středního věku. Starým Camarem drancuješ přírodní zdroje naší planety a zajisté si jeho řízením kompenzuješ své malé přirození. V černém Mercedesu nebo Jaguaru musí jezdit jenom bývalí veksláci nebo provozovatelé létajících labutí. Pravda je sice úplně někde jinde, ale to lidem nevysvětlíš.

Přikázání šesté; přijmi automobil jako svůj životní styl

Pořízením starého auta to všechno začíná. Nejprve začneš poslouchat hudbu z doby, kdy tvé auto sjelo z výrobní linky, pak budeš nosit trička s automobilovou tématikou, pokusíš se sbírat dobové věci, budeš ujíždět na starých etiketách či nálepkách a nakonec si začneš hledat stejně „postižené“ kamarády.

Přikázání sedmé; nedělej ostudu

Můžeš se svým „stařečkem“ objezdit všechny srazy, zúčastňovat se závodů, užívat si jej dosytnosti, ale následně se o něj vždy dobře postarej – dopřej mu koupel v kvalitním šamponu, pucuj, lešti, voskuj, vysávej, utírej tak, abys na příští akci opět vyrážel s nablýskaným vozem.

Přikázání osmé; neupravíš

Pokud chceš mít auto, které bude v očích vyznavačů oldschoolu respektováno, pak zapomeň na tuning. A když už vylepšovat tak jedině tak, aby to šlo vrátit do původního stavu a zůstaň pouze u vylepšování mechanických komponent. Samozřejmě s citem a za použití kvalitních dílů. Nezapomeň, že trh umí nejlépe ocenit ta auta, která jsou zachovalá a sériová, tj. bez úprav.

Přikázání deváté; jezdit, jezdit, jezdit

Máš takového krasavce, že je ti až líto s ním jezdit. Chyba! Pro mechaniku není nic horšího, než když jenom stojí. Takže čas od času koukej vyrazit na nějaký výlet. A prožeň svému youngtimeru faldy.

Přikázání desáté; jedním kouskem to nekončí

Dříve či později přijde chvíle, kdy zahoříš touhou po dalším starém autě. A ta chvíle přijde! A až přijde, Gruppe H tu budou, aby pomohli a poradili.